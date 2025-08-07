6 de agosto: Dia Nacional dos Profissionais da Educação

Assine
  • Embora reconhecidos por lei, esses profissionais continuam desvalorizados. Por isso, em 6/08/2025, realizaram uma mobilização nacional em Brasília, convocada pela CNTE, para reivindicar maior valorização por meio do piso salarial, concursos públicos, melhores condições de trabalho e o fim da terceirização.
    Embora reconhecidos por lei, esses profissionais continuam desvalorizados. Por isso, em 6/08/2025, realizaram uma mobilização nacional em Brasília, convocada pela CNTE, para reivindicar maior valorização por meio do piso salarial, concursos públicos, melhores condições de trabalho e o fim da terceirização. Foto: Arturdiasr /Wikimédia Commons
  • Por esta razão e diante da importância dos profissionais da educação, é essencial destacar alguns profissionais brasileiros que desempenharam papéis cruciais em transformações sociais significativas. Confira alguns nomes de destaque.
    Por esta razão e diante da importância dos profissionais da educação, é essencial destacar alguns profissionais brasileiros que desempenharam papéis cruciais em transformações sociais significativas. Confira alguns nomes de destaque. Foto: Montagem Flipar
  • Paulo Freire (1921-1997) - Patrono da Educação Brasileira, desenvolveu uma pedagogia libertadora centrada no diálogo, na conscientização crítica e na contextualização da aprendizagem.
    Paulo Freire (1921-1997) - Patrono da Educação Brasileira, desenvolveu uma pedagogia libertadora centrada no diálogo, na conscientização crítica e na contextualização da aprendizagem. Foto: Youtube/TV Cultura
  • Seu método valoriza a troca entre educador e educando, parte do vocabulário cotidiano dos alunos, questiona a realidade e vê a educação como um ato político de libertação.
    Seu método valoriza a troca entre educador e educando, parte do vocabulário cotidiano dos alunos, questiona a realidade e vê a educação como um ato político de libertação. Foto: Youtube/TV Cultura
  • Anísio Teixeira (1900 – 1971) - Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil.
    Anísio Teixeira (1900 – 1971) - Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil. Foto: Youtube/tvbrasil
  • Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
    Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Foto: Youtube/tvbrasil
  • José Mário Pires Azanha (1931- 2004) - O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público.
    José Mário Pires Azanha (1931- 2004) - O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público. Foto: Youtube/coconotube
  • Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis.
    Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis. Foto: Youtube/coconotube
  • Darcy Ribeiro (1922-1997) - Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil
    Darcy Ribeiro (1922-1997) - Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil Foto: Youtube/Roda Viva
  • Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro.
    Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro. Foto: Youtube/Roda Viva
  • Maria Nilde Mascellani (1931 – 1999) - Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que visava a fortalecer a autonomia dos educandos e envolvimento na gestão escolar.
    Maria Nilde Mascellani (1931 – 1999) - Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que visava a fortalecer a autonomia dos educandos e envolvimento na gestão escolar. Foto: Youtube/Professor Marcos L Souza
  • Mesmo sobre pressão da ditadura, Maria Nilde resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma.
    Mesmo sobre pressão da ditadura, Maria Nilde resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma. Foto: Youtube/Professor Marcos L Souza
  Florestan se destacou enfatizando a sua capacidade de transformar a sociedade. Para ele, a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento da "cultura cívica". Florestan combatia racismo, intolerância e opressão.
    Florestan se destacou enfatizando a sua capacidade de transformar a sociedade. Para ele, a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento da "cultura cívica". Florestan combatia racismo, intolerância e opressão. Foto: Youtube/Roda Viva
  • Dermeval Saviani (1943) - Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos.
    Dermeval Saviani (1943) - Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos. Foto: Youtube/Leituras Brasileiras
  • Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época.
    Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época. Foto: Youtube/Leituras Brasileiras
  • Yvonne Bezerra de Mello - Criou a Escola Uerê, na favela da Maré.
    Yvonne Bezerra de Mello - Criou a Escola Uerê, na favela da Maré. Foto: Youtube/TEDx Talks
  • O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência.
    O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência. Foto: Youtube/TEDx Talks
  • Débora Seabra - Primeira professora com síndrome de Down do Brasil
    Débora Seabra - Primeira professora com síndrome de Down do Brasil Foto: Youtube/Luiz Quilião
  • Débora chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro "Débora Seabra conta histórias" e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015.
    Débora chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro "Débora Seabra conta histórias" e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015. Foto: Youtube/Luiz Quilião
  • Doani Bertan - Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize, espécie de Prêmio Nobel da Educação.
    Doani Bertan - Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize, espécie de Prêmio Nobel da Educação. Foto: Youtube/Fundación Varkey
  • Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português.
    Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português. Foto: Youtube/Fundación Varkey
