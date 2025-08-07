Flipar
6 de agosto: Dia Nacional dos Profissionais da Educação
Embora reconhecidos por lei, esses profissionais continuam desvalorizados. Por isso, em 6/08/2025, realizaram uma mobilização nacional em Brasília, convocada pela CNTE, para reivindicar maior valorização por meio do piso salarial, concursos públicos, melhores condições de trabalho e o fim da terceirização. Foto: Arturdiasr /Wikimédia Commons
Por esta razão e diante da importância dos profissionais da educação, é essencial destacar alguns profissionais brasileiros que desempenharam papéis cruciais em transformações sociais significativas. Confira alguns nomes de destaque. Foto: Montagem Flipar
Paulo Freire (1921-1997) - Patrono da Educação Brasileira, desenvolveu uma pedagogia libertadora centrada no diálogo, na conscientização crítica e na contextualização da aprendizagem. Foto: Youtube/TV Cultura
Seu método valoriza a troca entre educador e educando, parte do vocabulário cotidiano dos alunos, questiona a realidade e vê a educação como um ato político de libertação. Foto: Youtube/TV Cultura
Anísio Teixeira (1900 – 1971) - Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil. Foto: Youtube/tvbrasil
Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Foto: Youtube/tvbrasil
José Mário Pires Azanha (1931- 2004) - O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público. Foto: Youtube/coconotube
Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis. Foto: Youtube/coconotube
Darcy Ribeiro (1922-1997) - Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil Foto: Youtube/Roda Viva
Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro. Foto: Youtube/Roda Viva
Maria Nilde Mascellani (1931 – 1999) - Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que visava a fortalecer a autonomia dos educandos e envolvimento na gestão escolar. Foto: Youtube/Professor Marcos L Souza
Mesmo sobre pressão da ditadura, Maria Nilde resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma. Foto: Youtube/Professor Marcos L Souza
Florestan Fernandes (1920 – 1995) - Sociólogo e educador brasileiro que defendia a educação como instrumento de transformação social. Florestan combatia racismo, intolerância e opressão.
Dermeval Saviani (1943) - Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos. Foto: Youtube/Leituras Brasileiras
Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época. Foto: Youtube/Leituras Brasileiras
Yvonne Bezerra de Mello - Criou a Escola Uerê, na favela da Maré. Foto: Youtube/TEDx Talks
O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência. Foto: Youtube/TEDx Talks
Débora Seabra - Primeira professora com síndrome de Down do Brasil Foto: Youtube/Luiz Quilião
Débora chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro "Débora Seabra conta histórias" e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015. Foto: Youtube/Luiz Quilião
Doani Bertan - Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize, espécie de Prêmio Nobel da Educação. Foto: Youtube/Fundación Varkey
Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português. Foto: Youtube/Fundación Varkey