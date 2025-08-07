6 de agosto: Dia Nacional dos Profissionais da Educação

Embora reconhecidos por lei, esses profissionais continuam desvalorizados. Por isso, em 6/08/2025, realizaram uma mobilização nacional em Brasília, convocada pela CNTE, para reivindicar maior valorização por meio do piso salarial, concursos públicos, melhores condições de trabalho e o fim da terceirização. Foto: Arturdiasr /Wikimédia Commons