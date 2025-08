Lugares para viajar no Brasil: os 20 destinos mais procurados para conhecer ainda em 2025

10º lugar: Foz do Iguaçu (PR) - Mundialmente encantadora em razão de sua marca registrada: as Cataratas, uma das novas 7 Maravilhas da Natureza. Dispõe de lazer variado, com mistura de trilha pela mata e passeio de bote, rafting e cachoeirismo para verificar de perto o poder das quedas no Parque Nacional do Iguaçu. Também abriga a imponente Usina de Itaipu. Faz fronteira com Argentina e Paraguai. Foto: Werner Sidler por Pixabay