Acidentes e até morte com panelas de pressão; saiba como evitar

Em 2023, uma panela de pressão explodiu na cozinha de uma casa em Luziânia, Goiás. A câmera da casa gravou o momento do acidente. No vídeo, dá pra ver Sphefanie na cozinha e Wesley na sala, descascando batatas no sofá. A filha do casal, Gabriele, está com o pai. Foto: Reprodução de vídeo