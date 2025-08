Marcos da engenharia: incríveis pontes suspensas espalhadas pelo mundo

Yi Sun-sin, Coreia do Sul: Inaugurada em 2012, essa ponte incrível fica localizada na costa sul da Coreia do Sul, conectando as cidades de Yeosu e Myodo-dong. É a oitava ponte suspensa mais longa do mundo no que diz respeito ao vão principal, com incríveis 1.545 metros! Foto: Glabb/Wikimédia Commons