Estátuas com formatos curiosos viram atração turística mundo afora

Bebê Gigante - Inglaterra - Quem visita os jardins do palácio Chatsworth House, em Derbyshire, construído no século XVII, não deixa de olhar a escultura criada por Marc Quinn. É um bebê gigante (de 7 meses, segundo o autor), apoiado no chão apenas com a mão. Parece que vai cair. Foto: reprodução The World Architecture