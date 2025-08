Mais que amor e carinho! Atitudes e dicas para você manter a saúde do seu pet

Dica importante: Não deixá-los muito tempo sozinhos - O ideal é que o pet não fique mais de oito horas sozinho. Isso pode causar depressão e outros problemas comportamentais. O enriquecimento do ambiente, com brinquedos e acessórios, é ótima opção durante a ausência do tutor. Foto: Srinivas JD/Unsplash