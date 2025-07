Ruma? Baldear? Gírias comuns em cada estado do Brasil

Gisele mencionou "soltar a franga", "fofo" e "mandar bala". A entrevista foi para divulgar o livro de Gisele intitulado “Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul: A Healthy Lifestyle Cookbook”, que em tradução livre significa “Nutrir: Receitas simples para empoderar seu corpo e alimentar sua alma”. Foto: instagram @gisele