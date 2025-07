Cidade chamada de ‘Orlando brasileira’ tem parques aquáticos e ganhará aeroporto

Fundado em 1973 e atualmente instalado no prédio da Casa da Cultura, o Museu de História e Folclore "Maria Olímpia" conta com objetos e recortes que retratam a fundação do município. Além de personagens da história e peças do Sítio Arqueológico Maranata. Foto: -Renan Rangel Camargo…/Wikimédia Commons