Não vai lotar? Os dez maiores arranha-céus de Dubai e o caso ‘Cayan Tower’

O prédio abriga residências, escritórios, restaurantes e o hotel Armani, além do mirante At the Top, no 148º andar. O projeto custou cerca de US$ 1,5 bilhão e tornou-se cartão-postal definitivo de Dubai. Acredite se quiser: são 828 metros de altura (!) e 163 andares. Foto: Flickr Andreas Mariotti