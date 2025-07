Lugares para lá de coloridos que fascinam os visitantes

Bo-Kaap, Cidade do Cabo, África do Sul: Com origem no século 18, Bo-Kaap é um dos bairros mais antigos da Cidade do Cabo. Inicialmente habitado por escravizados trazidos da Malásia e Indonésia pelos colonos holandeses, o local era conhecido como "Bairro Malaio". Foto: SkyPixels/Wikimédia Commons