Além dos limites da religião: Vaticano tem o segundo museu mais visitado do mundo

O Estado da Cidade do Vaticano, oficialmente o menor país independente do mundo, destaca-se tanto pela sua reduzida área — apenas 0,49 km² — quanto pela população, que gira em torno de 800 habitantes em 2024. A maioria é composta por membros do clero, guardas suíços e funcionários ligados à Santa Sé. Foto: Maik por Pixabay