Frutas do Brasil que nem todos conhecem

Bacuri é uma das frutas mais populares da Região Norte do Brasil e dos estados vizinhos à Região Amazônica, sendo muito encontrada no Bioma do Cerrado e em algumas áreas da Mata dos Cocais do Maranhão. Ela mede cerca de 10 cm e apresenta uma casca dura e resinosa, com polpa branca. Foto: Flickr Andre Passamani