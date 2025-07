Corpo de Preta Gil chega ao RJ; cantora passou mal quando tentava voltar dos EUA

O Theatro Municipal fica no Centro do Rio de Janeiro, numa área onde Preta costumava arrastar multidões com seu bloco carnavalesco. O velório será aberto ao público das 9h às 13h e a prefeitura montou esquema de trânsito para que haja um cortejo. Depois, ela será cremada no cemitério do Caju. Foto: Junichi Ichii wikimedia commons