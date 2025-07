Lugares que parecem de outro planeta, mas são aqui mesmo

Deserto do Atacama (Chile) - É o deserto mais seco do mundo, com uma paisagem que envolve picos rochosos, lagos salgados e dunas. Em algumas partes, não chove há 500 anos. Sem água e nutrientes no solo, não há plantas. As temperaturas são extremas: 0ºC de dia e 40ºC à noite. Foto: Lennon Schneider Franca - Flickr