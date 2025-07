Praias incríveis da Europa são atrações no Velho Continente

5ª - A famosa Galícia, na Espanha, contém a ‘Praia de las Catedrais’, assim chamada por ser cercada de diversas formações rochosas modeladas pela erosão do vento e da água. Com o objetivo de aproveitar da melhor maneira possível, consulte o cronograma das marés. O ideal é visitar com a maré baixa. Foto: Flickr Vítor Ribeiro