Fracasso retumbante de John Travolta põe ator mais uma vez à prova na carreira

Travolta esta no elenco de 'Syndcate' (no qual faz um presidiário); 'Black Tides' (pai de família no oceano com orcas assassinas); 'É o Amor!' (solteiro que encontra uma mulher do passado) e 'November 1963' (versão do assassinato do presidente dos EUA John F. Kennedy) Foto: Reprodução Instagram