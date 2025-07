Povos indígenas que ainda habitam as Américas

México: É um dos países mais ricos em diversidade indígena, com mais de 60 grupos étnicos, como os Maya, Zapotecos, Mixtecos e Nahuas. As comunidades são distribuídas principalmente no sul e nas montanhas centrais. A língua e a cultura indígenas continuam muito presentes, embora enfrentem desafios de discriminação. Foto: Reprodução do X e Facebook