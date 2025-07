Grafite: Arte Urbana se espalha pelo Brasil e expressividade encanta

No Rio, a Zona Portuária do Rio já tem um grafite longo na avenida que margeia os armazéns do Porto, perto da Praça Mauá, área recentemente revitalizada onde fica o famoso Museu do Amanhã. Por ali passa o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Foto: Divulgação Reviver Cultural - Prefeitura do Rio