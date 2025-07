Conheça as maiores aves do planeta

No cinema, o cisne é um ícone de transformação e obsessão, como em Cisne Negro (2010), estrelado por Natalie Portman. O filme explora a dualidade entre a delicadeza e a escuridão do balé. Além disso, cisnes aparecem em animações e filmes de fantasia, reforçando sua associação com a beleza e o mistério. Foto: reprodução cisne negro