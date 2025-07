A grandiosidade das cúpulas em monumentos pelo mundo; aprecie

Cúpula da Basílica de São Pedro (Vaticano) - Projetada por Michelangelo, é uma obra-prima do Renascimento. Decorada com afrescos e mosaicos, tem 136m de altura. Sua imponência, as proporções equilibradas, a complexidade da engenharia e a riqueza ornamental fazem dela um marco no coração do Vaticano. Foto: Maik por Pixabay