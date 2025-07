A origem indígena dos nomes de cidades brasileiras

O Censo 2022, do IBGE, mostra que o Brasil tem 1.693.535 indígenas, o que representa 0,83% do total de habitantes. 44,48% vivem na Região Norte; 31,22% no Nordeste; 11,80% no Centro-Oeste; 7,28% no Sudeste; e 5,20% no Sul. Foto: Reprodução Instagram brasilemmapas