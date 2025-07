Will Ferrell, comediante que deu voz ao Megamente, completa 58 anos

Além do Megamente, Ferrel já dublou vários personagens em filmes e séries de animação. Em 2016, fez a voz de President Business em "Uma Aventura LEGO". Além do cinema, Will emprestou a sua voz a personagens nas séries animadas como Os Oblongs, Family Guy e O Rei do Pedaço. Foto: Adam Chitayat /Wikimédia Commons e Divulgação