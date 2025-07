Tempestades de gelo: as maiores nevascas da história

Em 2008, uma nevasca no condado de Lhunzefoi, no Tibete, durou 36 horas, afetando pessoas e animais. O volume de neve foi tão grande que alguns prédios desmoronaram. Sete pessoas morreram. As estradas foram fechadas e equipes de resgate levaram mantimentos para as vítimas da tempestade. Foto: Reprodução do site kamnedelmiass.ru/pt