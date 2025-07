Embarque nos enigmas dos lugares mais misteriosos do mundo

As linhas de Naska, localizadas no deserto de mesmo nome, no Peru, são desenhos feitos no solo da área. Eles teriam sido feitos pelo povo Naska entre 400 e 650 a.C. Mesmo com a explicação histórica, há a teoria de que os desenhos são de origem extraterrestre. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA