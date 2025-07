Nada discretos: os bichos mais barulhentos do mundo

Curiosamente existem mais de 1.500 espécies de cigarras, que vivem em países tropicais e na bacia do Mediterrâneo. Os tamanhos variam bastante, mas algumas podem atingir até 15 cm de envergadura. Ou seja, insetos grandes que assustam. As cigarras alimentam-se da seiva de plantas. Vivem de 2 a 17 anos. As fêmeas morrem após colocarem os ovos. Foto: wikimedia commons Mathias Krumbholz