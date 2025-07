Famosos cujo nome real é muito diferente do artístico

Antônio Pitanga - O ator baiano, nascido em 13/6/1939,se chama Antonio Luiz Sampaio. Ele estreou no cinema no filme "Bahia de Todos os Santos" (1960) com o nome Antonio Sampaio. Mas apropriou-se do nome de seu personagem, Pitanga, para seu sobrenome artístico a partir dali. Foto: Vantoen Pereira Jr/Divulgação