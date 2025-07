Colisão catastrófica pode ter gerado placas que provocam terremotos

8/9/2023 - Um terremoto de magnitude 6,8 causou destruição no Marrocos. Cerca de 2.900 pessoas morreram. O tremor danificou desde aldeias nas montanhas da Cordilheira do Atlas (no noroeste da África) até a cidade histórica de Marrakech, no oeste do Marrocos. Foto: Reprodução de vídeo Reuters