Alexandre Borges fala de envelhecimento: ‘Processo solitário’

Entre 1985 e 1989, o ator esteve presente em diversos espetáculos promovidos pelo grupo como Corpo de Baile, de Guimarães Rosa, e Pantaleão e as Visitadoras, de Mario Vargas Llosa. No entanto, sua primeira atuação no cinema só aconteceu no curta Paixão Cigana, de 1991. Foto: Divulgação