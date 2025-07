Quatro evangelistas narraram a história de Jesus Cristo; conheça um por um

São Marcos, ou João Marcos, nasceu provavelmente em Jerusalém no século I e morreu por volta do ano 68 d.C. Acredita-se que sua morte tenha sido no Egito, onde fundou a Igreja de Alexandria. Ele foi companheiro de São Pedro, que o considerava como seu “filho espiritual”, e também de São Paulo. Foto: Ricardo André Frantz wikimedia commons