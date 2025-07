Melhor em terra firme: Navio que afundou na hora da inauguração virou museu

A integridade do Vasa após tanto tempo se explica pela água do Mar Báltico, de baixa temperatura e pobre em oxigênio, condições que afastaram bactérias capazes de consumir sua estrutura. No interior do Vasa foram encontradas ossadas das vítimas do naufrágio. Ao menos 30 das 150 pessoas a bordo morreram. Foto: Antonio Castillo Torija/Wikimédia Commons