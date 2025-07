Saiba se proteger contra perfis fake na web

Caso desconfie de clonagem no WhatsApp, envie um e-mail para support@whatsapp.com e, no campo “assunto”, escreva "Perdido/roubado: desative a minha conta". Na mensagem, coloque somente seu número de telefone, incluindo o código do país (+55) seguido do DDD (Ex. +5511999998888). Foto: Mourizal Zativa Unsplash