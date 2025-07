Pinturas rupestres retratam homens, animais e corpos celestes no Jalapão

O território está protegido por cinco unidades de conservação integral da natureza: a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio Preto, o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba Foto: - Daniel Andrade/Arquivo Naturatins/Governo do Tocantins