Bispo denuncia Padre Fábio de Melo ao Vaticano por ‘desvio dos valores cristãos”

Tudo começou quando o caixa da loja registrou um preço maior do que o indicado no pote de doce de leite . Fábio de Melo reclamou e ouviu do gerente a resposta: "Se quiser levar, o preço é este". O padre postou, o funcionário foi demitido e as redes bombaram com polêmica sobre o caso. Foto: wikimedia commons ????