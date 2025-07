Mulher de Bruce Willis diz que demência do ator ‘tira todo o ar’ da casa

Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000. Na união, nasceram as filhas Rumer, Scout e Tallulah, todas com mais de 30 anos. Além disso, com a atual esposa, Emma Heming, com quem está casado desde 2009, o ator teve mais duas meninas: Evelyn e Mabel. Foto: Reprodução/ @emmahemingwillis