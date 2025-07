Pra quem não viu: Vulcão surpreende ao entrar em erupção e turistas saem correndo desesperados

Bromo, na Indonésia - O vulcão Bromo fica no meio da planície Mar de Areia e está em um arquipélago com 130 vulcões ativos que se localiza no chamado "Anel de Fogo". O aeroporto mais perto do Monte é o de Surabaya, que está a cerca de 70km do local. Sua última erupção foi em 2020 com cinzas e gases. Foto: Youtube/ the Luxury Travel Expert