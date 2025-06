Anfíbio brasileiro ganha nome de personagem da literatura

Trata-se da Nyctimantis diadorim, anfíbio do gênero perereca-de-capacete nativo do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, unidade de conservação situada na divisa de Minas Gerais com a Bahia. A espécie foi descrita em artigo na revista científica “Herpetologica”. Foto: Reprodução/Reuber Brandão