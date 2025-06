Pesquisa revela que protuberâncias nos galhos das rosas não são espinhos

São os chamados acúleos, que se formam a partir da epiderme da planta, em um processo semelhante ao crescimento do cabelo. Parsa os leigos, espinhos ou acúleos dão no mesmo, não é verdade? Mas para quem estuda as plantas a caracterização faz diferença. E para que servem os acúleos? Foto: Imagem de Couleur por Pixabay