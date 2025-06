Pra quem não viu: padre italiano encontrou veneno no cálice da missa

#4 - Jimmy Hoffa - James Riddle "Jimmy" Hoffa foi um líder sindical de grande influência nos EUA, chegando a ser presidente do International Brotherhood of Teamsters (IBT), maior sindicato norte-americano na época. No cinema, foi interpretado por Al Pacino no longa â??O Irlandêsâ? (2019). Foto: Wikimedia Commons Garam e Divulgação