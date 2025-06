A arte da Capoeira: É jogo! Música! Dança! E defesa!

Em 2017, o baiano Lucas Dias Ferreira, o Ratto, venceu a primeira edição do Red Bull Paranauê e foi eleito o capoeirista mais completo do mundo. O evento foi no Farol da Barra, em Salvador, e reuniu participantes do Brasil e do exterior. Foto: Reprodução do site atarde.com.br/bahia/bahiasalvador Divulgação | Fabio Piva | Red Bull Content Pool