Passagens exclusivas para animais nas estradas previnem acidentes e salvam motoristas

A concessionária destacou que as passagens de fauna também favorecem os motoristas: “Você imagina um usuário que está trafegando na rodovia a 110 quilômetros por hora e colide com uma anta. além de todo o ganho ambiental, o usuário trafega com mais segurança, com menor probabilidade de acabar se envolvendo em um acidente" Foto: Divulgação