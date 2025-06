Nazistas deturparam a suástica e jogaram trevas em símbolo de prosperidade

A Estrela e o Crescente: Na cultura suméria, o crescente era um símbolo da deusa Inanna, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A estrela era um símbolo do deus Anu, o deus do céu. No Islã, o símbolo ficou popular no século 11, durante o domínio do Império Otomano. Foto: Imagem do site grátis PNG