Sino Bianzhong: como funcionava esse curioso objeto milenar

Os sinos ficam protegidos no Museu Provincial de Hubei, em Wuhan, China. O museu é um dos mais renomados do país, com vasta coleção de artefatos históricos e culturais. Abriga relíquias preciosas, como instrumentos musicais e objetos da tumba do Marquês Yi de Zeng. É um centro de preservação da história, com exposições interativas e educativas. Foto: ???? wikimedia commons