Filtro atrai curiosidade na novela ‘Vale Tudo’ e revigora o método tradicional de purificar a água

Segundo especialistas, os filtros são a maneira mais segura e eficaz de tornar a água potável. No Brasil, o filtro de barro ainda é uma das formas mais populares de filtrar a água em cidades do interior. Eles existem no Brasil desde 1910, quando começaram a ser produzidos por famílias de imigrantes italianos e portugueses. Foto: Academia de letras de CM - Wikimédia Commons