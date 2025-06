Coreia do Sul projeta cidades flutuantes para enfrentar avanço do mar

Um estudo do Centro IBS de Física Climática, na Coreia do Sul, aponta que as emissões de carbono devem ser zeradas até 2060. “Se falharmos em atingir a meta de emissões, as geleiras vão desintegrar e derreter em um ritmo acelerado”, alerta Axel Timmermann, diretor do Centro IBS. Foto: Marcin Jozwiak pexels