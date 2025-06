As cidades mais populosas dos Estados Unidos

San José (Califórnia) – 945.942 habitantes. Localizada no coração do Vale do Silício, San José é um centro de inovação tecnológica. O Museu de Tecnologia Inovadora e o Jardim Japonês da Amizade são atrações notáveis. A cidade também oferece proximidade com vinícolas e parques naturais. - Terry Lucas/CC 3.0/commons wikimedia Foto: Terry Lucas/CC 3.0/commons wikimedia