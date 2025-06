Compare os atores confirmados para a série de Harry Potter com quem atuou nos filmes

Vencedora do BAFTA por "The IT Crowd" e presença requisitada em dramas como "Rivais" e "Humans", Katherine Parkinson traz ar cômico e autoridade materna à Molly, matriarca dos Weasley. A atriz, de 47 anos, transita com naturalidade entre a sitcom e o melodrama. Foto: Divulgação e Reprodução do Facebook Katherine Parkinson