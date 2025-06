Fé religiosa e herança cultural: As Relíquias do Cristianismo

VERA CRUZ (A VERDADEIRA CRUZ) - Refere-se à suposta cruz na qual Jesus foi crucificado. Foi descoberta no Monte do Calvário, em Jerusalém, por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, durante uma peregrinação no ano 326 d.C. Partes da cruz estão espalhadas pelo mundo, com relíquias notáveis na Basílica da Santa Cruz em Roma. Sua importância se dá pela conexão direta com a Paixão de Cristo, tornando-se um símbolo central da fé cristã. Foto: Instagram @sagradasreliquiasoficial