‘Ninguém aguenta’: Principal grão da economia brasileira cai na boca do povo após queixa de aluna

"Todo dia é cuscuz com soja, é pão com soja, é sopa com soja… Ninguém aguenta mais comer soja”, disse a estudante, reivindicando uma 'carninha'. A mãe se preocupou com a divulgação da imagem da filha (optamos por não publicar sem autorização), mas comentou que a menina pretende ser influenciadora digital. (imagem ilustrativa) Foto: Imagem gerada por i.a