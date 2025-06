Com agenda de shows aos 72 anos, Bell Marques revela como consegue manter o pique

As dez músicas mais tocadas de Bell são: "Menina me dá seu amor", "Cara caramba sou camaleão", "Meu cabelo duro é assim","Foi por esse amor", "Preciso dormir princesa", "Amar você não dói", "Durvalino meu rei","Aê aê do amor", "Vem" e "Gritos de guerra".

Foto: Reprodução/@bellmarques