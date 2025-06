Elba Ramalho se apresenta de última hora no São João de Caruaru: ‘Quase não venho’

Elba Maria Nunes Ramalho nasceu em Conceição, no Vale do Piancó, na Paraíba, dia 17 de agosto de 1951. Ela participou pela primeira vez de uma apresentação no palco no Coral da Fundação Artística e Cultural Manuel Bandeira, do qual fazia parte, com "Evocação do Recife". Foto: Instagram @elbaramalho